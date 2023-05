Promozione turistica Un bando per l’ostello

E’ uno dei tesori del Comune di Ameglia che deve essere rilanciato dopo anni di completo abbandono. Dopo essere stato ristrutturato l’Ostello di accoglienza turistica nel cuore di Ameglia paese verrà affidato in concessione con l’obiettivo di riprendere le finalità con cui l’amministrazione comunale aveva trasformato l’ex asilo delle suore in una stuttura ricettiva. Nel corso degli anni, dopo affidamenti non andati a buon fine, la struttura era poi finita nel dimenticatoio. Nei mesi scorsi il Comune ha provveduto a rimettere in sesto il tetto e adesso sta cercando un gestore per portare avanti l’attività di promozione e valorizzazione turistica del paese, dei prodotti locali e per fornire indicazioni per orientare gli ospiti nella conoscenza del territorio. Gli interessati devono concordare l’appuntamento per prendere visione dei luoghi all’indirizzo: [email protected] oppure [email protected]

Gli appuntamenti saranno fissati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. La concessione avrà la durata di 7 anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile. Il concessionario verserà al Comune di Ameglia un canone annuale partendo da 6 mila euro per crescere a 10 mila 800 il settimo anno per un totale di 68 mila euro. Tra gli obblighi del concessionario garantire l’apertura almeno 8 mesi all’anno. L’offerta dovrà essere presentata dal concorrente utilizzando l’apposito modello entro le 12 del 22 maggio.