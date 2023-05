Progetto “Pedibus” Alunni a scuola a piedi o in bicicletta

Il Comune di Castelnuovo Magra, in collaborazione con l’istituto comprensivo, darà il via venerdì al progetto “Pedibus” per incentivare il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta: gli alunni del plesso di Canale si ritroveranno alle 8 davanti alla sede della Polizia locale, al centro commerciale di Molicciara, muniti di scarpe comode o in sella alla bici, insieme ai compagni e alle famiglie. Venerdì 19 maggio stesso ritrovo ma alle ore 7.45 per gli alunni del plesso scolastico di Palvotrisia. Durante il percorso gli studenti saranno accompagnati dalla polizia locale, dalla protezione civile e dal nonno vigile.