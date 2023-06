Professor Doni, i beni alla Chiesa Nasce la Fondazione “InCasa“ Aiuterà i più deboli e disagiati

di Elena Sacchelli

È scomparso la scorsa estate dopo una lunga malattia e, non avendo eredi diretti, aveva manifestato la volontà di devolvere il suo intero patrimonio in favore dei meno abbienti, come insegna la carità cristiana. Emilio Doni, professore di Fisica all’Università di Pisa, ha sempre condotto una vita riservata e, da sempre, si è speso silenziosamente per soccorrere chi si trovava di fronte a necessità materiali e morali e per apportare migliorie alla Parrocchia di Santa Maria Assunta. Ed è proprio per dare seguito al suo testamento che è statadi recente costituita la Fondazione InCasa, acronimo che sta per Iniziative di carità in Sarzana. La fondazione presieduta dal Monsignor Piero Barbieri e formata da Roberto Bottiglioni, Egidio Banti, Riccardo Butta, Giacomo Cervia, Roberto Marrani e Giancarlo Mauro, ha già provveduto a stanziare 30 mila euro in favore della Caritas. Potenziare il servizio della mensa dei poveri, servizio che da anni eroga pasti gratuiti in via dei Giardini – 21 mila quelli del 2022 –, ma anche per rafforzare l’attività dell’emporio della Solidarietà, una sorta di bottega collocata nei locali del seminario che sino a oggi ha attivato 377 tessere familiari, corrispondenti a un totale di 1.173 persone. Ma la Caritas, presieduta da Don Palei, ha pensato di utilizzare il contributo della famiglia Doni anche per intervenire sull’emergenza abitativa. Grazie al contributo economico, la Caritas riuscirà a mettere a disposizione di chi ne ha più bisogno degli alloggi, "Tra le volontà di Emilio c’è sempre stata quella di valorizzare i beni religiosi e culturali di Sarzana – ha commentato Roberto Bottiglioni, vicepresidente della Fondazione InCasa –. Oltre a essersi speso in vita in favore della parrocchia di Santa Maria Assunta, grazie al suo lascito riusciremo anche a completare i lavori di consolidamento della Pieve di Sant’Andrea e di poterla così riaprire ai fedeli". Come noto i lavori che insistono nel tetto della chiesa di Sant’Andrea vanno avanti da diverso tempo. Proprio lo scorso anno, quando l’intervento sembrava essere concluso, un calcinaccio caduto dal soffitto ha fatto si che la Pieve non potesse riaprire al pubblico. Necessario per poter effettuare tutte le verifiche del caso in un soffitto alto 18 metri e in un pavimento – collocato al di sopra di una cripta è "il ragno" un macchinario che secondo il parere degli ingegneri, puntellando tutta l’area che dal soffitto va al pavimento, consentirà di riaprire la Pieve al più presto. "I lavori di consolidamento a Sant’Andrea partiranno la prima settimana di luglio – ha concluso il vicepresidente della Fondazione InCasa Roberto Bottiglioni. Presto, grazie alla volontà di Emilio Doni, interverremo anche in favore dei giovani".