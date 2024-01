Problemi igienici. Locali pubblici finiscono nei guai

Bar e ristoranti con problemi vista igienico-sanitario, riscontrati in tre occasioni, durante i controlli da parte della polizia amministrativa della Questura, impegnata insieme a guardia di finanza, polizia locale, Asl e Ispettorato del lavoro. Durante le ore serali è organizzato un servizio straordinario di controllo nelle vie del centro cittadino: 115 le persone identificate dal personale della questura spezzina dal Reparto prevenzione crimine Liguria. Le forze dell’ordine poi hanno controllato quegli esercizi commerciali che vendono bevande e generi alimentari per evidenziare eventuali criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ad un pubblico esercizio della periferia cittadina, è stata invece notificata la sospensione dell’attività per due giorni a seguito di provvedimento emesso dal Questore, a causa degli eventi violenti accaduti all’interno del locale nel mese di dicembre.