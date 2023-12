Primo Comune amico della famiglia: "Premiate le nostre scelte politiche"

Arcola ha ricevuto ufficialmente la certificazione di “Comune Amico della famiglia” per le politiche di settore i al servizio del territorio, in occasione della XII edizione del Festival della Famiglia, organizzato a Trento dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento. Si tratta del primo Comune della Liguria a ricevere questo riconoscimento, assegnato dopo un intenso lavoro di programmazione che ha visto Arcola distinguersi, in questi anni, sul tema delle politiche familiari.

Un percorso iniziato dal trasporto scolastico gratuito per tutti i bambini residenti nel Comune, la carta auguri per i nuovi nati, l’esenzione della Tari per le giovani famiglie neo residenti nei centri storici, la riduzione dell’ Imu per le aziende che assumono neomamme, il potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria di Romito, il pass rosa per i parcheggi. Tutti obiettivi che l’amministrazione comunale ha voluto perseguire negli ultimi tre anni per rendere Arcola un Comune sempre più family-friendly.

Un riconoscimento che dà gioia: "Una bellissima soddisfazione da condividere con tutta la comunità. Tra le novità in vista per il 2024 – ha spiegato il vicesindaco Gianluca Tinfena – che sarà introdotta entro fine anno in occasione del prossimo bilancio, sarà approvata una nuova misura a favore delle famiglie arcolane con tre o più figli: la gratuità del servizio mensa per il bimbo più piccolo in età scolare".

Ma non solo, è pronto un piano di misure e di agevolazioni che vanno nell’ottica di un aiuto alle famiglie ma anche a tutta la popolazione: "Ci aspetta un lavoro molto stimolante da portare avanti insieme a famiglie, associazioni, scuole e imprese. Quanto raggiunto fino ad oggi è un primo obiettivo per traguardare la certificazione in ambito europeo". Ci sono fasciatoi negli spazi comunali e nei luoghi pubblici, progetti di contrasto alle dipendenze, anche alla ludopatia con incentivi per chi disinstalla le slot machine, poi la creazione di un comitato per la famiglia, e molte altre iniziative come il festival delle famiglie.

Cristina Guala