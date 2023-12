Prima neve a Zum Zeri. Al via il campo scuola

Zeri, 11 dicembre 2023 - E’ arrivata la prima neve alla stazione invernale di Zum Zeri, al passo dei Due Santi, che da sabato ha aperto campo scuola e piste per le ciaspolate. Per il momento gli appassionati hanno a disposizione le aree dedicate a slittini e bob oltre ai monti Spiaggi e Fabei per passeggiare con le ciaspole, mentre restano per ora chiusi gli impianti Fabei e Cippo 15. Aperti rifugio, albergo e ristorante.

In attesa che le basse temperature consentano di sparare neve artificiale e magari prosegua l’arrivo di neve naturale, lo staff di Zum Zeri sta lavorando per garantire al più presto l’apertura di tutti gli impianti. Soddisfatto Maurizio Viaggi, presidente della società no-profit che gestisce la stazione zerasca, e che ringrazia tutti coloro che si sono dati da fare per l’apertura, in particolare gli operatori sul campo e Comune e Provincia che hanno consentito una viabilità priva di problemi. Controllati anche skilift, seggiovia e protezioni sulle piste. Con il Soccorso Alpino di Carrara, che assicura il servizio sugli impianti, è stato fatto anche il collaudo della sicurezza sulla seggiovia. Le tariffe sono quelle del pre-Covid, una media di 20-25 euro pro capite per gli adulti, meno per i bambini. Sono arrivate già le prenotazioni delle scuole.

Gli impianti si snodano tra i 1.392 e i 1.600 metri di altitudine e la stazione offre piste di ogni grado di difficoltà, un centro di avviamento allo sci con istruttori qualificati e assistenza medica continua. Per informazioni è possibile contattare il numero 0187 1981342.