Prevenzione tumori Una giornata con Ant

La preziosa importanza della prevenzione. Una missione che la Fondazione Ant porta avanti dal 1978 sul territorio di Massa Carrara, Lucca e da un anno anche nella Provincia spezzina anche se per accompagnare la campagna di visite gratuite si deve fare i conti con la mancanza di spazi adeguati. La giornata di prevenzione oncologica, coordinata da Maria Grazia Menconi (in foto col sindaco), è in programma a Santo Stefano Magra venerdì 10 marzo e l’iniziativa coordinata da Maria Grazia Menconi ha trovato come punto di riferimento l’amministrazione comunale e la Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Nella giornata di venerdì 10 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 verranno eseguite 24 visite gratuite per prevenire il tumore della cute che ha numeri eleva. Un servizio aggiuntivo a quello che vorremmo potesse essere sempre maggiormente fornito dalla sanità pubblica – ha detto la sindaca Paola Sisti – e che rendiamo possibile grazie all’interessamento di Carla Bertolotti e della PA da sempre attive sul territorio". Per informazioni e visite gratuite le prenotazioni partono il 6 marzo allo 0585-040532 dalle 10 alle 12.30.