Prevenzione tumori Un convegno

Tutto quello che si deve sapere per la prevenzione dei tumori femminili. La giornata di informazione è in programma sabato 27 maggio all’opificio ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra. L’incontro si terrà alle 16 e vede la partecipazione delle dottoressa Viviana Galimberti chirurgo senologico dell’istituto "Leo" di Milano, Lucilla Titta biologa nutrizionista e Silvia Martella ginecologa. Al termine del convegno seguiranno visite senologiche gratuite e consulti medici aperti alla cittadinanza. L’amministrazione comunale santostefanese da tempo ha avviato una serie di iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione mettendo a disposizione i propri spazi ottenendo la collaborazione di medici, associazioni e della Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0187- 699041 oppure 338- 7355107.