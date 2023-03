Prevenzione oncologica Visite gratuite con Ant

L’importanza della prevenzione. Una missione che la Fondazione Ant porta avanti dal 1978 sul territorio di Massa Carrara e Lucca e da un anno nella Provincia spezzina anche se per la campagna si deve fare i conti con la mancanza di spazi. La giornata di prevenzione oncologia per i tumori della cute è in programma a Santo Stefano venerdì 10 marzo e l’iniziativa coordinata da Maria Grazia Menconi ha trovato come punto di riferimento Comune e Croce Bianca. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in via Battilani 24 visite gratuite, su prenotazione (24 posti, info dal 6 marzo allo 0585 040532 dalle 10 alle 12.30). "Il nostro obiettivo – ha spiegato Maria Grazia Menconi – è estendere le giornate di prevenzione anche per mammella e tiroide ma in questi casi sono necessari centri specializzati che possano mettersi a disposizione dei medici dell’associazione. Cerchiamo anche volontari che possano sostenere pazienti e familiari a domicilio". L’iniziativa è sostenuta dalla Società di valorizzazione dell’area retroportuale.