Prepalio di Cadimare Doppietta degli squali E adesso il Fezzano è tra gli armi favoriti

Gli squali fanno doppietta con Senior e Donne, mentre nella gara Junior arriva la prima storica vittoria del San Terenzo. Questi i verdetti della prepalio andata in scena ieri pomeriggio nelle acque di Cadimare. Tra i Senior, il Fezzano torna alla vittoria dopo l’acuto di due settimane fa a Marola, entrando di diritto nel novero degli equipaggi favoriti per la conquista del gonfalone. L’armo composto da Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Francesco Landi, timonato da Alice Marcantoni, ha vinto col tempo di 11’14’’31, al termine di una gara avvincente; secondo, a poco più di un secondo, un ottimo Canaletto, che chiude in 11’15’’76. Al terzo posto ecco la Venere Azzurra, che chiude con 11’20’’36 e dimostra ancora, dopo la vittoria di Porto Venere e due quarti posti, di poter competere ai piani alti. Quarto il Cadimare, seguito da Fossamastra, Porto Venere, La Spezia Centro, Marola, Muggiano, San Terenzo, Tellaro, Lerici e Le Grazie.

Nel femminile, non si arresta la corsa delle ragazze di Fezzano, che nelle acque cadamote mettono il sigillo sulla quinta vittoria in altrettante gare disputate. Un dominio, quello dell’equipaggio verde, che fino a oggi non ha conosciuto rivali, nonostante le prove in crescendo delle campionesse uscenti del Fossamastra e delle Grazie. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, vincono col tempo di 5’50’’38; al secondo posto il Fossamastra, al quarto podio consecutivo (terzo secondo posto nelle ultime quattro gare; ndr), che taglia il traguardo in 5’53’’80’, mentre al terzo posto ecco l’equipaggio delle Grazie, con 5’59’’97. Il quarto posto è appannaggio del Lerici, che supera in volata il Muggiano, seguito da Spezia Centro, Porto Venere e San Terenzo. Negli Junior, invece, è arrivata una storica prima volta. Non era mai accaduto, che i giovani santerenzini vincessero una gara prepalio. È successo ieri, anche grazie alla squalifica dei padroni di casa del Cadimare. I giovani cadamoti avevano dominato la gara, ma sono stati squalificati dopo che le verifiche effettuate dai giudici di gara hanno fatto emergere la non conformità del ‘peso correttore’ del timoniere. Così a trionfare è l’equipaggio composto interamente da giovani santerenzini: Filippo Belviso, Nicolò Nebbia Colomba, Gianmaria Morvillo e Giacomo Biasin, timonati da Vittoria Forma, che vincolo col tempo di 5’30’’57’, precedendo nell’ordine Muggiano, secondo in 5’34’’70, e La Spezia Centro, terzo in 5’35’’60. Ai piedi del podio il Marola, seguito da Canaletto e Fossamastra. Matteo Marcello