Prende il via il censimento delle botteghe storiche

Convenzione tra il Comune di Vezzano e il liceo Cardarelli: tre studenti, a partire da oggi, passeranno in rassegna le botteghe storiche nel territorio vezzanese. Avevamo annunciato il bando relativo all’assegnazione della denominazione di bottega storica nel territorio vezzanese, adesso il percorso si arricchisce con il coinvolgimento della scuola. L’assessore all’urbanistica, attività produttive e lavori pubblici Sabrina Flotta lo annuncia con grande soddisfazione: "Due anni fa purtroppo è scoppiata la pandemia che oltre a sospendere tante attività ha interrotto la possibilità di procedere con manifestazioni pubbliche – spiega –. Ora ripartiamo da zero e vogliamo valorizzare chi sul territorio vezzanese sta portando avanti un’attività con dedizione e sacrificio da almeno 50 anni a prescindere da eventuali mutamenti di gestione o proprietà".

L’impresa dovrà possedere almeno uno fra i seguenti elementi identificativi essenziali ai fini del riconoscimento di esercizio, attività storica: presenza di arredi, attrezzature, documenti (manoscritti, stampati, fotografie), che testimoniano la durata nel tempo di tale attività dal almeno 50 anni. " La novità a cui tengo moltissimo – prosegue Flotta – è rappresentata dalla convenzione stipulata con l’istituto Cardarelli attraverso l’istituzione di un percorso formativo di alternanza scuola lavoro che si svolgerà nel periodo febbraio - marzo per un totale di 32 ore che vedrà la presenza di tre studenti nella sede comunale". I ragazzi predisporranno la documentazione fotografica e la relazione tecnica da allegare alla domanda per le attività vezzanesi che pensano di avere i requisiti per la partecipazione e si trovano in difficoltà nella compilazione della domanda.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 31 dicembre prossimo e per qualsiasi chiarimento lo sportello comunale è a disposizione al numero 0187 993114. Una volta effettuate le opportune verifiche ci sarà una piccola cerimonia pubblica nella sala consiliare per consegnare agli aventi diritto la targa di riconoscimento di Bottega Storica da esporre all’esterno dei locali dove ha luogo l’attività.

Cristina Guala

Nelle foto, l’assessore e una bottega storica in una immagine di repertorio