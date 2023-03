Prende il via... “CaoticaMente“ Spazio di dialogo e confronto

Prende il via il 22 marzo CaoticaMente, iniziativa curata dalla Consulta Giovani e che prevede due incontri mensili in cui i giovani potranno confrontarsi con due esperte del settore. Le tematiche e gli argomenti affrontati sotto duplice aspetto: quello pedagogico clinico e quello psicologico clinico. L’appuntamento del 22 marzo, alle 21, si presso l’aula studio dell’ex Tribunale in Piazza Ricchetti. A prendere parte al progetto la dottoressa Micaela Travaglini, pedagogista clinica e direttrice di Anpec Liguria che accompagnerà i partecipanti in un percorso educativo di sviluppo di sé e delle proprie risorse personali, conquistato per mezzo della riflessione e basato sul valore della libertà dell’uomo e della sua emancipazione. Un altro appuntamento sarà invece guidato dalla dottoressa Eleonora Ebainetti, vicepresidente della consulta giovani e pedagogista clinica che, con la tecnica del focus group, guiderà i ragazzi in uno spazio sicuro di dialogo e confronto. Gli incontri saranno gratuiti e accessibili a tutti, ma si ricorda che per prendere parte all’incontro inaugurale del 22 marzo è necessario prenotarsi inviando una richiesta all’indirizzo mail: [email protected]

Intanto spicca il volo “Facciamolo ConSenso“, il progetto sarzanese ideato dall’associazione Vittoria in collaborazione con l’associazione Extra Cultura e la consulta giovani che lo scorso anno è stato presentato all’istituto superiore Parentucelli Arzelà, è arrivato anche in Toscana. Proprio nel mese di marzo nei licei dell’Istituto M. Montessori - Repetti di Carrara partendo da un’analisi della percezione del target di riferimento sull’argomento in oggetto - sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza maschile alle donne – Sveva Tori dell’associazione Vittoria e la vicepresidente della consulta giovani di Sarzana Eleonora Ebainetti e Andreaa Valerio terranno un incontro coinvolgendo gli alunni delle classi che hanno aderito al progetto con lo scopo di analizzare i dati per approfondirne gli argomenti da diversi putni di vista