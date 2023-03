Premio Tobino di narrativa, poesia e teatro

Il Comune di Vezzano Ligure, con la collaborazione ed il patrocinio della Fondazione Mario Tobino di Lucca, indice la XII edizione del premio di poesia, narrativa e teatro “Mario Tobino”. I partecipanti possono concorrere con i propri elaborati a una o più delle sezioni descritte nel bando pubblicato sul sito del Comune www.comune.vezzanoligure.sp.it. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 15 maggio. Una giuria qualificata sceglierà tra tutti gli elaborati pervenuti quelli ritenuti meritevoli di essere premiati. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 21 ottobre. I testi premiati e gli altri ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito web del Comune. La partecipazione è gratuita. Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando contattare la segreteria comunale allo 0187 993123 o via mail a [email protected]