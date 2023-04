Premio a Cà Lunae, simbolo di viticoltura eroica

Paolo Bosoni di Cantine Lunae, celebre azienza agricola di Castelnuovo Magra, è stato insignito del “Premio Angelo Betti” nell’ambito del 55° Vinitaly 2023, salone vitivinicolo internazionale in corso fino al 5 aprile a Veronafiere. A consegnare il riconoscimento, intitolato all’ ideatore di Vinitaly e assegnato dal 1973 ai benemeriti della viticoltura italiana, è stato l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro. La famiglia Bosoni, oggi alla quarta generazione, punta a proiettare il Vermentino nell’olimpo del vino mondiale. "Il riconoscimento a Cantine Lunae della famiglia Bosoni – spiega il vice presidente della Regione – ne sigla il ruolo da grande interprete del mondo enologico italiano. E’ anche la celebrazione del rapporto tra terra e uomo, che nelle Cinque Terre trasforma i vigneti, tra i terrazzamenti e i muretti a secco, in architetture del gusto e di grande bellezza paesaggistica. Sull’aia di Ca’ Lunae si affaccia anche il ‘Museo della cultura materiale del vino’ a ricordare la storia della viticoltura locale e a rimarcare quel legame indissolubile tra i sapori della Liguria e la cultura. Premiamo pertanto oggi in senso lato tutta l’agricoltura eroica basata sulla ricerca, l’autenticità, la passione, ma anche sulla contemporaneità e sulla progettualità, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione".