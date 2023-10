Premiati i vincitori del “Tobino”

E’ sempre un’emozione il concorso letterario dedicato ad una figura a cui Vezzano è molto legato, il premio Tobino, omaggio al medico psichiatra, la cui madre era vezzanese, giunto alla dodicesima edizione si è svolto sabato pomeriggio in Sala Civitico. E’ stata una cerimonia ricca di momenti di riflessione ed emozioni grazie agli interventi del professore Giuseppe Benelli, presidente della giuria, e di Mario Giuliani in rappresentanza della Fondazione Tobino, e alla lettura di alcune liriche della poetessa Ines Betta Montanelli a cura di Beppe Mecconi accompagnato dalle note musicali della chitarra di Egildo Simeone. Presenti i premiati Pietro Catalano, Nadia Portunato, Anna Santarelli , Elio Gentili , Irene Alfonsi , Silvano Nuvolone hanno ricevuto un riconoscimento per il lavoro letterario svolto, inoltre nel corso della cerimonia Laura Lotti ha presentato il suo libro "Nella tempesta". Particolarmente degna di attenzione la premiazione per la Sezione ragazzi di una lirica dedicata al partigiano medaglia d’oro al valore Piero Borrotzu la cui autrice è stata Irene Alfonsi , una ragazzina di appena 13 anni, che ci restituisce la speranza che la cultura nei giovani salverà il mondo. Il premio, nato nel 2000 a Vezzano , grazie a un gruppo di volontari, per ricordare questa importante figura è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino di Lucca- I componenti della giuria del Premio sono stati Giuseppe Benelli (Presidente), Giuliano Angeletti, Paolo Bassani, Clara Masetti Candida, Luigi Gianelloni, Isabella Tobino, Lorino Trimarchi