Prati di Vezzano Vandalizzata la panchina rossa

Hanno cancellato la prima parte della scritta "No alla violenza sulle donne", lasciando che restassero soltanto le parole "Violenza sulle donne" sulla panchina rossa ai Prati. Imbrattare una panchina rossa, simbolo della lotta contro i maltrattamenti fisici e psicologici verso le donne, è come non avere rispetto per le finalità che queste panchine si pongono e quindi non avere rispetto per le donne, se il messaggio che si vuole lasciare è tutt’altro.

E’ successo nella notte tra sabato e domenica, proprio il giorno dopo della giornata dedicata alle donne e pochi metri da dove il sindaco Massimo Bertoni insieme all’assessore Nadia Lombardi e al consigliere comunale Daniele Tintori, con molte signore intervenute hanno voluto stare insieme per un caffè, ma soprattutto per parlare ancora dei diritti delle donne, e omaggiarle per tutto quello che fanno quotidianamente nel lavoro e nella famiglia: "Non voglio pensare male perché abbiamo festeggiato proprio lì l’8 marzo con tante donne. Questi sono atti da non sottovalutare", ha commentato il sindaco Massimo Bertoni, che in questi anni ha voluto portare avanti la pitturazione di alcune panchine del territorio con il colore rosso perché restino simbolo del contrasto alle violenze.

Cristina Guala