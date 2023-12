Pranzo solidale con Master Chef. Amici del Giacò, donati 36mila euro

Un tocco da maestro per chiudere un’altra annata di beneficenza. L’associazione Amici del Giacò ha festeggiato insieme ai protagonisti di Master Chef l’arrivo delle festività andando così a completare il percorso di solidarietà che vede i volontari uniti nel nome di Andrea Giacomelli e impegnati nel sostegno di associazioni, scuole e famiglie in difficoltà. Nel pranzo della solidarietà organizzato al teatro tenda di Colombiera hanno partecipato i protagonisti del format televisivo di successo radunando 130 persone che hanno così contribuito ad allungare l’elenco della raccolta fondi. Erano presenti, accolti dal presidente dell’associazione Lorenzo Moretti e dagli storici fondatori dell’associazione castelnovese gli chef Edoardo Franco, Nicola Longanesi, Dalia, Mime, Pietro Adragna, Nicholas Bianchini, Francesca Filippone. E’ stata l’occasione per un consuntivo che ha visto gli Amici del Giacò donare nel corso del 2023 la somma di 36 mila euro che va così a superare gli oltre 300 mila euro devoluti in beneficenza in 12 anni di attività.

Nel corso dell’anno che sta per concludersi i volontari hanno contribuito con 17 mila euro all’acquisto e al sostegno del progetto "Furgo Mytho" in ricordo del piccolo Giulio, famiglie Sma e Sapre (3.500 euro); scuole di Castelnuovo Magra (1.500); acquisto di due carrozzine donate alla spiaggia riservata ai disabili di Marinella (1.400); acquisto lavastoviglie e defibrillatore all’appartamento didattico Nessuno Escluso di Sarzana (1.300); Protezione Civile Luni e Castelnuovo Magra (2.500); buoni spesa da consumare al supermercato Conad per un valore di 1.500 euro suddivisi tra 15 famiglie di Castelnuovo Magra e distribuiti attraverso gli assistenti sociali del Comune e la parrocchia di don Andrea. Non è mancata l’attenzione per le cure e terapie degli amici Edo, Ines, Damiano e Lollo (7.500 euro) oltre a 2 mila euro come contributo per progetti portati avanti da altre associazioni benefiche del territorio tra le quali la Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana per l’acquisto di un defibrillatore.

m.m.