’Portus Art Festival’ scalda i motori

Il Portus Lunae Art Festival sarà l’evento principale anche della prossima estate. La giunta di Luni ha deliberato il rinnovo della collaborazione con l’impresa sociale Teatro Pubblico Ligure srl diretto da Sergio Maifredi, che porterà una serie di eventi all’anfiteatro romano proseguendo così il percorso di valorizzazione del sito archeologico attraverso le rappresentazioni teatrali. La stagione verrà sostenuta anche da Regione Liguria, Ministero della Cultura in partnership con la direzione regionale Musei della Liguria per un contributo totale di 20 mila 500 euro. Il Comune contribuirà mettendo a disposizione per gli spettacoli e le eventuali prove l’anfiteatro e un contributo di 9 mila 500 euro inserito a bilancio come sostegno alle manifestazioni culturali Il Teatro Pubblico nelle prossime settimane ufficializzerà l’elenco degli artisti per la nuova stagione.