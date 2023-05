Portici, tolti gli infissi Resta l’area di cantiere

La ditta incaricata dalla Laurina srl ha provveduto nei giorni scorsi a rimuovere gli infissi che da circa un anno, era il 23 maggio 2022, ostruivano il passaggio pedonale sotto i portici dell’ex Laurina. Un fatto che suscitato malumori e mugugni nella cittadinanza, oltre che una lunga polemica politica. I lavori volti alla rimozione delle barriere dove sarebbero dovute essere affisse delle vetrate sono iniziati lo scorso venerdì a seguito dell’accordo tra Comune e proprietà sfociato nel riconoscimento del pubblico passo, diritto che ora sarà definitivamente riconosciuto alla cittadinanza che ha utilizzato quel portico negli ultimi 50 anni come passaggio di congiunzione tra via Gori e via Muccini. Gli infissi sono stati tolti e sono state collocate reti in metallo temporanee e necessarie a delimitare l’area del cantiere ancora in corso. Adesso non resta che attendere il momento in cui i portici dell’ex Laurina torneranno finalmente ad essere fruibili a tutti i sarzanesi.