Porticciolo Respinto ricorso del gestore

L’avviso pubblicato dal Comune di Ameglia sull’albo pretorio era legittimo e per questo il Tar della Liguria ha respinto il ricorso del gestore del porticciolo di Bocca di Magra oltre a condannarlo al pagamento, in favore dell’ente, delle spese di giudizio liquidate i 3 mila euro oltre alle spese generali. E’ finita ancora una volta davanti al Tribunale amministrativo l’ormai infinita querelle tra il Comune e la società Italia Marine Service che sta gestendo il porticciolo turistico della frazione amegliese. Tra le tante azioni legali eòò ricorsi c’è anche quello al Tar scattato dopo l’azione del Comune che, in attesa di risolvere la gestione chiedendo la riconsegna del bene e verificare le condizioni di proseguimento del rapporto, aveva avvisato gli utenti che utilizzano gli attracchi del porticciolo di non versare canoni di affitto alla società. In pratica il Comune ha sostituito il gestore nella riscossione delle entrate provenienti sia dai clienti stanziali che dai contratti "commerciali". Una decisione che la società ha impugnato rivolgendosi al Tribunale amministrativo della Liguria chiedendone l’annullamento. Il Comune si è dunque affidato all’avvocato Federico Pardini del foro spezzino per la difesa del proprio operato. Il Tar della Liguria, sezione seconda, si è pronunciata definitivamente sul ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo indicando quale plesso munito di giurisdizione il giudice ordinario. Oltre a condannare la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ameglia, delle spese di giudizio di 3 mila euro.