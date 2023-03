Porticciolo di Bocca di Magra, sospeso lo ’sfratto’ del gestore

Il porticciolo di Bocca di Magra da anni è al centro di battaglie legali tra i gestori e l’amministrazione comunale. Il nuovo colpo di scena nei giorni scorsi dall’ufficio lavori pubblici del Comune di Ameglia che ha notificato al gestore Manolo Cacciatori della società Italia Marine Service la sospensione del contratto contestandogli una serie di inadempimenti. Le manutenzioni e gli interventi di riqualificazione della struttura inseriti nella convenzione non sarebbero stati eseguiti quindi il Comune ha ordinato la riconsegna del porticciolo entro la fine del mese. Il gestore è stato anche diffidato dal richiedere e incassare i canoni annuali di ormeggio dagli utenti, siano essi fruitori residenti o semplicemente natanti in transito. Italia Marine Service srl difesa dall’avvocato Elisa Burlamacchi ha presentato il ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento. Il Tar ha quindi sospeso il provvedimento limitatamente all’ordine di riconsegna dell’infrastuttura, termine che è stato fissato dal Comune al 27 marzo, in attesa della camera di consiglio fissata il 5 aprile.