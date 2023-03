Portano via l’incasso al “Fruttolo“ Rubate anche le carte di credito

Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare gli autori del furto che è stato messo a segno all’alba di sabato nel negozio di frutta e verdura "Il Fruttolo" che si trova in via Pietro Gori nel semicentro di Sarzana. I soliti ignoti dopo aver sfondato la porta di ingresso hanno forzato la cassaforte portando via denaro in contante a anche alcune carte di credito riuscendo, a quanto pare, anche a prelevare una certa somma di denaro. E proprio questa azione potrebbe agevolare gli inquirenti del commissariato di Polizia di Stato a dare un volto all’autore del raid. Tra il furto di denaro e i danni provocati alla porta l’incursione si è rivelata particolarmente "salata" per i proprietari del negozio di frutta e verduta. La bottega è distante poche decine di metri da quello di parrucchiere dove nelle notti scorsi tre persone, poi fermate dai carabinieri e già processate per direttissima, hanno tentato la spaccata.