Ponzano è diventata Betlemme. Il risultato è davvero emozionante

Marzia Bertolla e Rosa Spineta sono le ingegnose creatrici del presepe storico di Ponzano superiore. L’hanno ideato 40 anni fa, proprio con l’intenzione di fermare il tempo. "Pur essendo molto giovani – racconta Marzia Bertolla – ci piaceva l’idea di trasmettere ai bambini e ai ragazzi venuti dopo di noi, quella che era stata la nostra infanzia". Nel suggestivo presepe, custodito in una sala attigua alla Chiesa di San Michele Arcangelo, Betlemme è Ponzano e la capanna che ha accolto il bambino Gesù si trova nelle campagne, appena fuori il paese. La struttura è fatta da cortecce di ulivo, da un vecchio vaso in terracotta, di quelli che si utilizzavano in cantina per tenere l’olio, ritrovato abbandonato nelle campagne e poi ricoperto di sassi. "Abbiamo costruito il Presepe – spiega l’ingegnosa creatrice – proprio con pochissime cose. Ardesie, sassi, che abbiamo trovato in un vecchio deposito della chiesa e con calce, cemento e piccole tavole. Abbiamo realizzato tutto a mano". Il risultato è emozionante. Il presepe storico di Ponzano Superiore è tanto bello da aver vinto per ben cinque volte il primo premio nel concorso presepiale della diocesi ed essere stato meta di numerosi curiosi e appassionati. Lo scorso anno, dopo 15 anni di chiusura, la nuova riapertura. Il presepe è visitabile da oggi fino a metà gennaio.

Maria Cristina Sabatini