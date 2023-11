Ponzanelli decisa a tirare dritto: "A Paolino Ranieri sarà intitolata la sede del Museo della Resistenza"

"La città ha già democraticamente scelto di onorare la figura di Paolino Ranieri dedicandogli l’immobile che ospita il suo museo e le scelte democratiche si rispettano". Parole della sindaca Cristina Ponzanelli che a due settimane dall’assemblea dei soci del Museo della Resistenza di Fosdinovo ha chiarito di essere intenzionata a portare avanti la decisione votata in consiglio comunale il 10 ottobre. Durante quella seduta la mozione presentata da Clelia Devoto, capogruppo di Cristina Ponzanelli sindaco, era stata approvata dalla sola maggioranza. L’opposizione aveva chiesto che all’ex sindaco fosse intitolata una via o una piazza nella sua città, non in un’altra Regione.

La proposta, diventata decisione, è stata presentata dalla sindaca Ponzanelli all’assemblea dei soci del Museo audiovisivo della Resistenza lo scorso 28 ottobre. La richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci del museo era stata inoltrata dal sindaco già dal 20 settembre, il 25 settembre la presidente del Museo Carola Baruzzo aveva chiesto alcune precisazioni per poi convocare, il 16 ottobre, l’assemblea del 28 ottobre. In quella sede l’intitolazione del Museo delle Prade all’ex sindaco sarzanese, partigiano e massimo esponente dei valori dell’antifascismo e della libertà Paolino Ranieri, ha continuato a fare discutere, come era già avvenuto anche in consiglio comunale. E data la divergenza di opinioni sull’opportunità di intitolare a Ranieri l’edificio da lui fortemente creato – che è ancora proprietà del Comune di Sarzana – una quadra non è stata trovata.

Tra i presenti alla lunga discussione anche il figlio di Paolino, Andrea Ranieri, che non ha nascosto come la querelle politica andata avanti per mesi altro non abbia fatto altro che rattristare la famiglia. Ex assessore del Comune di Genova, il figlio del partigiano (che era conosciuto con il nome di battaglia di Andrea) ha invitato la sindaca a soprassedere sia perché in quel museo Paolino è già presente insieme agli altri partigiani, operai, preti e contadini che hanno combattuto per la libertà sia perché se c’è davvero la volontà di intitolare qualcosa alla memoria di Ranieri – sindaco di Sarzana per 27 anni – un luogo nella sua città sarebbe più congeniale.

"A prevalere è senza dubbio il rammarico per come si è svolta l’assemblea – ha spiegato la referente dell’Anpi Susanna Chiappucci da noi contattata –. Ci siamo riuniti diverse volte e mai prima era stata portata la politica dentro un organismo come il museo che ha lo scopo di promuovere l’antifascismo e di proporre iniziative. Per la prima volta l’assemblea si è spaccata e non credo sia un caso ma una posizione ideologica il fatto che tutti i comuni amministrati dal centro destra abbiano approvato la proposta del sindaco Ponzanelli senza commentare o portare alcun contributo alla discussione. Al contrario, tutti gli altri soci hanno ricordato un momento vissuto con Ranieri, un ricordo o un insegnamento e spiegato il perché questa intitolazione non renderebbe giustizia a Paolino". E ha proseguito: "Altra cosa che non è stata affatto gradita è stato il modo in cui il sindaco ha presentato ai soci non una proposta, ma una decisione già presa. Il museo è di proprietà del Comune di Sarzana quindi l’amministrazione ha la piena facoltà di intitolarlo a chi vuole nonostante la non opportunità di quell’azione sia stata espressa dai più". "Non c’è mai stata e non c’è tuttora nessuna preclusione per percorsi futuri – ha chiarito Ponzanelli - ma certo come prima cosa bisogna rispettare tutti le indicazioni della democrazia e di una città che con il suo organo democraticamente eletto ha compiuto una scelta. Questa scelta non può in nessun modo essere raccontata come un atto di arroganza, che appartiene semmai a chi non intende rispettarla".

