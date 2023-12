Ponzanelli commissario dell’Udc

Un nuovo incarico politico per Francesco Ponzanelli. L’ex consigliere comunale di opposizione di Santo Stefano Magra è stato infatti nominato commissario dell’Unione di Centro per la Provincia spezzina. Il commissario regionale del partito Umberto Calcagno ha indicato il nuovo rappresentante chiudendo un lungo periodo di commissariamento individuando in Francesco Ponzanelli l’elemento di esperienza in grado di contribuire alla crescita dell’Udc spezzino. L’Unione di centro dopo il sostegno garantito alle amministrtive di Sarzana alla sindaca Cristin Ponzanelli proprio nelle scorse settimane è tornato a essere rappresentato anche all’interno del consiglio comunale di Santo Stefano Magra avendo avuto l’adesione di Emanuele Cucchi rappresentante civico e candidato sindaco alle amministrative del 2021 per la prima volta schierato all’interno di una formazione politica.