Ponzanelli, 7 in campo I coordinatori di lista

Sette liste in campo nel centrodestra per "blindare" il secondo mandato della sindaca Cristina Ponzanelli, ognuna con un proprio coordinatore al lavoro per impostare la campagna elettorale che nelle prossime settimane entrerà decisamente nel vivo avvicinandosi alla data delle elezioni fissata il 14 e 15 maggio. Un eventuale ballottaggio invece si terrebbe domenica 28 maggio. A sostegno della sindaca in carica ci saranno anche due liste civiche (Sarzana Civica e Cristina Ponzanelli sindaco) oltre a Udc, Avanti Sarzana, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. "Grazie a tutte le donne e agli uomini che credono a questo progetto – ha sottolineato Cristina Ponzanelli – le liste rispetto a cinque anni fa sono più che raddoppiate ed è già questa la testimonianza della qualità di un lavoro svolto che proseguirà insieme per il futuro". Seguirà la lista dell’Udc il segretario provinciale Loriano Isolabella che ha ottenuto nei giorni scorsi anche l’aiuto di Francesco Ponzanelli ex popolare di Andrea Costa. La nuova lista arancione "Avanti Sarzana" revisione aggiornata di "Cambiamo" avrà come coordinatore Loris Figoli mentre Forza Italia sarà rappresentata da Andrea Cargiolli. L’associazione Sarzana Civica presieduta da Marilena Masciadri curerà le due liste "Cristina Ponzanelli sindaco" e "Sarzana Civica". Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia sarà Massimo Cattoni insieme al responsabile della comunicazione Gianpaolo Carabelli mentre la Lega si affida a Roberta Pompei segretario della Val di Magra.

m.m.