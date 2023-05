Ponte della Colombiera Giro d’Italia costretto a... una deviazione

La data del traguardo si avvicina ma il cantiere sembra molto indietro per ipotizzare per il prossimo 2 giugno la riapertura del ponte della Colombiera come annunciato a febbraio da Regione Liguria in accordo con Anas, società che sta eseguendo la messa in sicurezza. I lavori sono in corso e così anche anche il Giro d’Italia sarà costretto a rivedere la planimetria del passaggio previsto mercoledì 17 maggio. La corsa ciclistica aveva previsto, nella tappa da Camaiore a Torton,a il transito sulla Litoranea di Marinella e Fiumaretta, l’attraversamento del ponte della Colombiera per proseguire dal Cafaggio e Senato verso il ponte di Arcola e Piano di Valeriano fino in Val di Vara. Gli organizzatori dovranno decidere se deviare la corsa alla Turbina di Marinella salendo verso la Variante Aurelia a Sarzana o attraversare Fiumaretta e poi svoltare sul percorso del "cantierino" al fianco dell’Intermarine.

Oltre all’aspetto folkloristico del passaggio dell’amata corsa Rosa, c’è molta preoccupazione in Comune per i ritardi nel cronoprogramma che prevedeva all’inizio di aprile lo spostamento del cantiere dal lato mare su quello opposto per procedere alla verifica della saldatura dei giunti anche su quella parte dell’infrastruttura. Arrivando alla riapertura il 2 giugno. Ma i lavori non hanno ancora... attraversato la strada. Una preoccupazione che il sindaco Umberto Galazzo ha rilanciato ad Anas: "Da diverso tempo stiamo chiedendo chiarimenti sull’intervento tenendo conto dei ritardi che abbiamo segnalato. Restiamo fiduciosi su quanto annunciato, però di questo passo abbiamo forti dubbi che si possa rispettare il cronoprogramma. Inizialmente si parlava di fine luglio poi miracolosamente si è passati al 2 giugno ma allo stato attuale siamo preoccupati, come lo sono i residenti costretti a lunghe code quotidiane e gli operatori che temono che l’idea del disagio possa scoraggiare la frequentazione turistica".

m.m.