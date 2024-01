Ponte della Colombiera Ci sarà un’altra chiusura

E’ in programma una nuova chiusura del ponte della Colombiera. Gli interventi di messa in sicurezza sull’infrastruttura di collegamento tra le due sponde del fiume Magra non sono ancora terminati dopo oltre un anno dall’inizio del cantiere. La società Anas ha infatti comunicato al Comune di Ameglia che il ponte dovrà essere nuovamente chiuso al transito veicolare oltre che pedonale per due giorni.

Lo stop avverrà la prossima settimana, dalle ore 9 di lunedì 29 gennaio fino alle 17 del giorno successivo, martedì 30, per consentire l’attività di movimentazione della campata centrale e per procedere alla manutezione straordinaria del sistema di apertura automatizzato. Si tratta di operazioni che necessitano lunghe procedure e rendono così inevitabile il fermo del traffico veicolare in maniera continuativa. Per due giornate dunque il collegamento, molto utilizzato non soltanto dai residenti della zona ma da numerosi pendolari che preferiscono la Statale all’Aurelia. Nei prossimi giorni Anas provvederà al posizionamento dell’adeguata segnaletica stradale informativa. Al termine delle lavorazioni sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.