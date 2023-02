Ponte Colombiera Ciclopedonale chiusa

Da stamani sarà chiuso il transito sulla pista ciclabile nel ponte della Colombiera adottando l’ordinanza firmata nei giorni scorsi da Anas concordata con il Comune di Ameglia e consentire alla ditta incaricata la manutenzione dell’infrastruttura di collegamento delle sponde del fiume Magra tra Fiumaretta e Bocca di Magra. I lavori iniziati a ottobre prevedono adesso l’estensione dell’impalcato sul lato a mare del ponte posizionndo i piatti di irrigidimento della trave 1 sottostante la pista ciclabile, che rimarrà quindi interdetta al transito nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì da oggi, lunedì 13 febbraio, al 2 aprile e, successivamente, tutti i giorni, compresi i festivi, fino alla fine dei lavori.

Nei prossimi giorni Anas effettuerà una serie di approfondimenti tecnici per valutare una rimodulazione del cronoprogramma dei lavori per eventualmente anticiparne la conclusione ad oggi fissata al 23 luglio. Terminato l’intervento sulla corsia destra, si procederà con la sua riapertura in concomitanza con la chiusura della corsia sinistra per il completamento della messa in sicurezza, mantenendo comunque il senso unico alternato disciplinato sia dall’impianto semaforico che dai movieri. Resta vietato il transito ai mezzi pesanti.