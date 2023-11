Polemica sulla variazione di bilancio. Bordata del capogruppo meloniano: "Tolti soldi alla spiaggia disabili". Stefano Cecati critica l’operazione ma poi la vota: "Non ho parole , in futuro non farò sconti a nessuno"

"È bene che ci si concentri anche su quei settori forse non considerati strategici che riguardano tutte quelle persone che combattono contro l’indifferenza e il disagio. Mi sarei aspettato di vedere interventi anche su quei temi che ho sollevato da 6 mesi, che riguardano la disabilità". Il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cecati ha aperto così il suo intervento, immediatamente successivo all’esposizione della variazione di bilancio all’ordine del giorno in quello che è stato un consiglio comunale aratterizzato dalla confusione. Un’unica pratica che aveva ad oggetto una variazione di bilancio in cui si registravano maggiori spese per 2 milioni 394 mila euro. Tra le voci presenti, come specificato dall’assessore Carlo Rampi, la spesa più rilevante in incremento è quella che corrisponde in corrispettivo agli immobili di proprietà della Marinella spa per la realizzazione del Pinqua. Presenti infatti 1 milione e 700 mila euro in uscita e poi in entrata, questa volta derivanti da permessi di costruire. A questa voce si aggiungono182 mila euro spese di natura contrattuale, ovvero le imposte di registro, e i 160 mila euro di spese necessarie all’ampliamento della scuola Matazzoni. "Non ho parole – aveva proseguito il consigliere Cecati –: 167 mila euro vengono prelevati dal Peba e dalla spiaggia disabili e rivolti verso altri settori. Questo non è etico né morale. Annuncio che in futuro non farò sconti a nessuno se ci sarà da battersi per i diritti dei disabili".

Inutile dire che l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia è stato particolarmente apprezzato dai consiglieri di minoranza, che hanno poi espresso il voto non favorevole alla pratica, differentemente dallo stesso Cecati che invece ha votato a favore insieme alla maggioranza. Nel dettaglio, la consigliera Beatrice Casini (Pd) ha chiarito che qualora il Pinqua fosse stato svincolato rispetto al progetto privato il suo gruppo avrebbe votato a favore di quel progetto pubblico che promuove l’edilizia residenziale sociale. "Questa variazione ci lascia un po’ di amaro in bocca – ha invece commentato Renzo Guccinelli (Sarzana protagonista) -. Bene che siano portati a casa 15 milioni per la realizzazione del Pinqua, ma noto due limiti. Che si paghino quei 2 manufatti 1 milione e 700 mila euro, quando viene ceduta la colonia Olivetti per 2 milioni e 200 mila euro mi sembra assurdo. C’è poi un difetto di fondo: avete legato quando si potevano tenere disgiunti il Pinqua con il progetto di rigenerazione urbana della Marinella spa". "Non ci sorprende il voto contrario del Pd a questa variazione – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli – perché il cuore della variazione è il Pinqua. Siete contrari a questo progetto e lo avete dimostrato con fatti inoppugnabili, basta pensare come dopo decenni di amministrazione ci avete lasciato la frazione marina". E rivolgendosi invece al consigliere Cecati ha chiarito: "Vorrei dirle che sono davvero felice che sia così sensibile al tema della disabilità, che fa parte della mia storia. Prendo il suo intervento come uno stimolo ulteriore, ma voglio rassicurarla sul fatto che questa amministrazione farà tutto per tutelare i disabili. Non abbiamo tolto del denaro che ci avrebbe consentito di fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto".

Elena Sacchelli