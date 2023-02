Poggi, avanti con primo piano e coperture

di Elena Sacchelli

Dall’inizio dei lavori di ricostruzione del lotto 1 B con la messa in posa del primo pannello in paglia compressa - materiale naturale e isolante - sono passati poco più di due mesi. Eppure, in così poco tempo, il nuovo edificio a bassissimo impatto energetico sta prendendo corpo. La copertura del piano terra di quello che a partire dall’anno scolastico 2024-2025 sarà finalmente fruibile ai ragazzi delle scuole medie è praticamente completata e anche il primo piano si appresta ad essere concluso. Passeggiando nello scheletro del nuovo edificio in cui le aule sono già ben delineate e visibili, così come l’open space centrale, ci si può facilmente rendere conto che una delle opere più attese dalla cittadinanza sta crescendo ogni giorno di più. "Adesso stiamo lavorando nel padiglione B – ha spiegato Giampaolo Pilloni, direttore dei lavori – e concluderemo la copertura nell’arco di questo mese. Passeremo poi ad occuparci del padiglione A, dove sorgeranno il civic center e la palestra, il cui intervento dovrebbe concludersi intorno ad aprile e, per finire, ci occuperemo della parte delle struttura che confina con via San Bartolomeo. Entro giugno la struttura delle nuove Poggi sarà quindi completamente non soltanto innalzata, ma anche coperta". La nuova scuola sarzanese, per la cui realizzazione l’amministrazione Ponzanelli è già riuscita a reperire 4 milioni e 136 mila euro dal Miur - su un progetto per cui saranno necessari in totale tra lotto 1 A (demolizione e fondamenta), 1 B (ricostruzione dell’edificio Poggi, con tanto di palestra e civic center attualmente in corso) e il lotto 2 (demolizione e la ricostruzione delle Carducci) 10 milioni di euro – sarà non soltanto efficiente e a basso consumo, ma soprattutto sicura. Si tratterà infatti di un edificio Nzeb che sta per "a quasi energia zero", di classe A4, la migliore che ci sia, come ricordatoci dal direttore dei lavori. Quello sarzanese potrebbe quindi divenire il modello nazionale di riferimento sul quale altre realtà potrebbero basarsi per realizzare edifici virtuosi, a basso impatto ambientale e orientati alla sostenibilità. Sostenibilità che, nel caso delle nuove Poggi Carducci, è già stata ampiamente comprovata dalla tecnica del re-use, utilizzata a partire dalla messa in posa delle fondamenta, per cui sono state riutilizzate delle macerie dell’edificio demolito e dal fatto che all’esterno dell’edificio, nella zona che sarà a servizio della cittadinanza e nell’area green che fungerà da barriera per la ferrovia, verranno impiantati un totale di 137 alberi.

"Mi ricordo quanto è stato difficile ma necessario intraprendere il percorso che oggi ci consente di entrare in quella che sarà la nuova scuola dei sarzanesi – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli – e pensare che ci saranno delle mamme che accompagneranno qui i propri figli mi riempie di gioia. Tra le tante opere realizzate questa è quella che più mi ha fatto capire che si può davvero lasciare qualcosa di importante alla città".