"Poco tempo per analizzare gli atti"

"Ancora una volta questa amministrazione non agevola il lavoro dei consiglieri". Parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle Federica Giorgi. La critica della consigliera di opposizione è indirizzata alla scelta dell’amministrazione Ponzanelli che soltanto venerdì scorso ha inviato a tutti i consiglieri l’ingente mole di materiale informativo sul progetto di rigenerazione urbana del borgo di Marinella. Un progetto presentato dalla società in liquidazione nel 2021 ma diffuso soltanto qualche giorno fa attraverso documenti tecnici – si tratta di centinaia di pagine – e particolarmente dettagliati.

"Benchè nei termini, minimi comunque – ha spiegato la consigliera pentastellata – l’amministrazione convoca una commissione due giorni prima di un consiglio comunale, e solo due giorni prima della commissione invia ai consiglieri la documentazione necessaria su un tema così importante come il progetto di rigenerazione urbana di Marinella. Una documentazione per esperti con un centinaio di documenti, tabelle e planimetrie da consultare ed incrociare". La consigliera Giorgi che ieri in commissione territorio ha avanzato le sue perplessità su questo modus operandi è stato risposto che la documentazione era già stata precedentemente inserita nelle sezioni on line del sito del Comune. Ma, a sua detta, ciò sarebbe irrilevante. "Come si può pensare che un consigliere possa spulciare giornalmente tutta la documentazione che viene inserita nel sito del Comune?. Queste pratiche devono per forza passare prima in commissione e poi in consiglio comunale. Per rispetto della minoranza e dei consiglieri che si sobbarcano una enorme mole di lavoro una volta ufficializzata la documentazione, sarebbe gradito un avviso dato che questa, come altre, è una pratica delicata e di particolare importanza".

E ha concluso: "Forse quello che non vogliono è proprio un controllo da parte dei consiglieri comunali. Poco importa se vengono rispettati i tempi minimi, sanno benissimo che per un consigliere è impossibile in così poco tempo anche solo contattare qualche consulente per confrontarsi. Davvero un bel modo di gestire i rapporti".

Elena Sacchelli