"Pochi 15 minuti per la sosta al municipio"

Quindici minuti di sosta al parcheggio del Comune di Arcola. E’ protesta perché da qualche giorno alcuni parcheggi nel perimetro di palazzo civico, nella piazzetta, sono diventati a tempo. Lo segnala un cartello che forse ancora in molti non hanno visto. E da qualche giorno tanti automobilisti, ignari della prescrizione del cartello che prima non c’era, si sono trovati sulle auto, il bigliettino di avviso da parte della polizia locale: "Si invitano gli automobilisti a rispettare la segnaletica". Un avviso a titolo di diffida a cui seguirà la sanzione. Gli arcolani lamentano la ristrettezza del limite orario che non collima con i tempi della burocrazia: "Tempo risicato, il Comune lo sa benissimo che per svolgere pratiche negli uffici occorre molto di più". I cittadini si chiedono su quali basi sia stato deciso il limite temporale della sosta che, a loro dire, penalizza tutti anche gli impiegati che si possono trovare a sostare in quello spazio: "Hanno usato un cronometro?", chiedono, con ironia teorizzano che ci sia molto ottimismo sulla velocità del disbrigo delle pratiche ma soprattutto del tempi di attesa che non riguardano solo gli sportelli, ma anche gli appuntamenti con i funzionari. Tenuto conto del parcheggio, dove ci sono anche le auto della polizia municipale e quindi già scarso, per entrare nella palazzina, trovare l’ufficio, e sbrigare qualsivoglia pratica o colloquiare per una problematica personale, bastano quindici minuti? E poi bisognerebbe non trovare nessun utente in fila perché questo manderebbe all’aria tutte le tempistiche con il risultato di poter trovare una sanzione sulla propria auto.

Cristina Guala