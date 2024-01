Più telecamere a Vezzano . Il Comune investe 52mila euro a difesa dei luoghi più critici

Sicurezza: il Comune di Vezzano investe 52 mila euro nelle telecamere a difesa dei luoghi più critici del territorio, i crocevia in entrata al territorio comunale, le strutture comunali, in particolare le scuole e a salvaguardia delle piazze. Il progetto prevede l’implementazione del sistema di videosorveglianza con istallazione delle telecamere sui luoghi decretati maggiormente a rischio per incidenti, infrazioni e anche per atti vandalici. Sono la rotatoria di Fornola dove spesso avvengono scontri soprattutto a causa della mancata precedenza, medesima situazione sulla rotonda a Piano di Valeriano, ma saranno sotto l’occhio vigile delle telecamere anche Buonviaggio, Bottagna nelle vicinanze del campo sportivo, piazza del Popolo a Vezzano Basso.

Gli obiettivi seguono i criteri che erano stati stabiliti tramite il regolamento approvato con una delibera di consiglio comunale del 28 luglio 2022: la tutela del patrimonio civico e dei beni pubblici, compresi il territorio e l’ambiente, protezione civile, controllo di aree in occasione di eventi, controllo del traffico veicolare, prevenzione dei problemi inerenti la viabilità e regolazione dell’accesso alle aree urbane precluse al transito indiscriminato di auto e motoveicoli, controllo del trasporto pubblico. Le telecamere di videosorveglianza saranno utili anche per l’ accertamento di infrazioni al Codice della strada, fondamentali per mantenere la sicurezza urbana e prevenire reati e illeciti amministrativi, inoltre funzionali per la lotta all’abbandono di rifiuti non conformi. Nel dettaglio un sistema di videosorveglianza coprirà gli accessi all’area fluviale ricompresa nel territorio comunale di Vezzano, tre telecamere saranno destinate alle aree di Piano di Vezzano I e II.

Cristina Guala