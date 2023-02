Pista da motocross lungo la sponda del Magra "L’amministrazione non faccia finta di nulla"

di Elena Sacchelli In località Boettola, tra l’autostrada e il fiume Magra – nella stessa area che veniva usata per le esercitazioni dei carri armati Oto Melara – potrebbe sorgere un circuito per moto cross di livello 1 che prevede la realizzazione di 3 diverse piste, suddivise per specialità. Questo il progetto che l’associazione sportiva dilettantistica Moto Club Il Mulino intende realizzare in un’area che si estende per circa 11 ettari e che infatti ha già provveduto a presentare, circa un mese fa, all’Ente Parco Montemarcello Magra Vara dal momento che, sebbene l’area si trovi in territorio sarzanese, ricade nella competenza del Parco. Un progetto che però, per svariati motivi - non ultimi quelli derivanti dall’inquinamento ambientale e acustico che un circuito di moto cross che sarebbe riservato ai soli scritti a società afferenti alla Federazione motociclistica) potrebbe causare ai residenti e più in generale a un territorio da tutelare - sta suscitando diverse perplessità tra le associazioni ambientaliste e nell’opposizione. Nel dettaglio la consigliera Beatrice Casini, Pd, il 17 febbraio ha deciso di presentare un’interrogazione a risposta scritta con conseguente accesso agli atti, proprio per capire le motivazioni per cui su un progetto che prevede una trasformazione impattante, con...