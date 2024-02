Pista da cross e raduno abusivi in area parco

Il terreno alla periferia della città era diventato una perfetta pista da cross per consentire le evoluzioni in sella alle speciali motociclette. Ma il campo di gara, all’interno dell’area protetta del Parco di Montemarcello Magra vara, non è mai stato autorizzato e le segnalazioni della manifestazione in corso è arrivata ai carabinieri del nucleo forestale che sono intervenuti sanzionando i partecipanti e l’organizzatore dell’evento. La sfida sulle due ruote è stata organizzata in località Boettola, nel quartiere di Santa Caterina a Sarzana, in una zona verde sulla quale erano stati appositamente segnati i percorsi utilizzando paletti e nastro colorato come avviene nelle competizioni di motocross. Il rumore dei mezzi non è passato inosservato e così è partita la segnalazioni ai carabinieri forestali che hanno sorpreso una ventina di motociclisti sospendendo il raduno e sanzionandoli. Dalle successive indagini i carabinieri hanno scoperto che già in passato il Comune di Sarzana aveva diffidato gli organizzatori a effettuare manifestazioni in un’area ambientale protetta, per altro inserita nella Rete Natura 2000. Gli organizzatori del motoraduno sono stati così denunciati per diverse violazioni ambientali e paesaggistiche oltre a una sanzione di oltre 3 mila euro per violazione alla legge regionale avendo creato un tracciato per mezzi non autorizzato. I partecipati alla competizione saranno sanzionati in quanto la circolazione fuoristrada è consentita sono all’interno dei percorsi autorizzati dai Comuni.

m.m.