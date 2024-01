Piscina di Santa Caterina: "Sopralluogo impossibile. I cantieri sono pericolosi"

Alla richiesta del consigliere dem Vico Rosolino Ricci di poter effettuare un sopralluogo nel cantiere della piscina di Santa Caterina (richiesta alla quale in consiglio comunale era stato risposto ’sì’ da un altro assessore), l’assessore alle politiche di contrasto al degrado e alla sicurezza Stefano Torri risponde ’niet’. E argomenta: "Ricci dovrebbe sapere che l’accesso ai cantieri mentre sono in corso i lavori non è una prerogativa dei consiglieri comunali. Entrare nei cantieri è pericoloso e non si può fare, con buona pace della curiosità. Ricordo che l’esercizio delle funzioni di controllo è riconosciuto come funzione generale al consiglio. Non sono invece contemplate dalla normativa per i consiglieri competenze di tipo ispettivo da esercitarsi singolarmente su attività materiali. Non è una questione di indisponibilità ma di rispetto di prescrizioni relative alla sicurezza".

Torri replica poi alla polemica del Pd sulla discarica di via Rubiano a San Lazzaro, prendendola ’larga’: "Sono oltre 120 le tonnellate di rifiuti rimosse dal Comune tra via Tavolara, via Rubiano, via del Disegno, aree in Santa Caterina, via Lago e molte altre, per non parlare delle innumerevoli rimosse e smaltite da privati, tornati a credere in questi anni nella città. Penso alla Colonia Olivetti, tempio dell’immobilismo di cinquant’anni di politica di sinistra e del più assoluto degrado, tradottosi in tir e tir e tir di rifiuti raccolti e smaltiti da chi ha deciso di investirvi". La prende alla larga l’assessore Stefano Torri per replicare alla polemica del Pd sulla discarica di via Rubiano a San Lazzaro.

E prosegue: "Prendo atto che è diventato un modus operandi dell’opposizione diramare i testi dell interrogazioni, senza rispetto dei tempi e delle sedi istituzionali in cui dovrebbero essere istruite e discusse: pertanto rispondo al consigliere di minoranza Franco Musetti nella medesima modalità. Sono contento che l’ex assessore all’ambiente e ai lavori pubblici abbia scoperto oggi, da consigliere di minoranza, la problematica dell’abbandono dei rifiuti alla quale l’amministrazione Ponzanelli ha rivolto la massima attenzione fin dal principio, proprio alla luce dell’inaccettabile situazione lasciata dai governi cittadini precedenti e le tonnellate di rifiuti che ho trovato a Sarzana, quando ho cominciato, lo testimoniano. Lo affermo con la consapevolezza che tanto è stato fatto, ma tantissimo resta da fare e noi continueremo lavorando ogni ora per contrastare questi inaccettabili fenomeni".

Quanto alla discarica di via Rubiano, alla interrogazione comunale di cui è oggetto "verrà dettagliatamente risposto nella sede opportuna. Se il consigliere avesse fatto un accesso agli atti o atteso la risposta scritta, avrebbe scoperto che l’area è privata, che l’ufficio tecnico ha avviato nell’estate 2023 un procedimento per abbandono di rifiuti e veicoli i intimandone la rimozione e lo smaltimento, pena le conseguenze sanzionatorie di legge, che il privato ha avviato le operazioni di rimozione che sono ancora in corso e che proseguiranno fino alla pulizia integrale dell’area. Se non lo farà andrà incontro alle conseguenze".