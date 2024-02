Pinqua Appalto Urba 3, il collegio del Tar nega la sospensiva

La decisione finale arriverà dopo l’udienza pubblica per la trattazione di merito fissata al 19 luglio ma l’orientamento del Tribunale amministrativo della Liguria sembra non favorevole all’accoglimento del ricorso presentato da Sana srl per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione di uno degli interventi previsti a Marinella nell’ambito del Pinqua. Il collegio dei giudici (presidente Giuseppe Caruso con Liliana Felleti e Marcello Bolognesi), dopo la camera di consiglio del 9 febbraio, ha infatti rigettato, con ordinanza pubblicata ieri, l’istanza cautelare con cui Sana aveva chiesto la sospensione degli atti impugnati. E’ stata capovolta la decisione assunta il 23 gennaio con decreto cautelare dallo stesso presidente del collegio del Tar, che aveva invece accolto la richiesta sospendendo l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Si tratta dell’intervento Urba 3, riguardante l’affidamento della redazione del progetto e dell’esecuzione dei lavori sulla passeggiata costiera, in particolare l’accesso pedonale ovest, via Kennedy e via Brigate Partigiane. Ire spa, per conto del Comune di Sarzana, il 28 dicembre ha aggiudicato l’appalto alla Dott. Carlo Agnese spa di Milano. La Sana srl, che aveva presentato un’offerta ma era stata esclusa dalla gara, ha avviato il contenzioso di fronte al Tar.

I giudici, si legge nell’ordinanza, "in base alla valutazione sommaria tipica della fase cautelare e alla luce dei documenti prodotti in giudizio" hanno ritenuto che "lo studio B&P Ingegneri civili incaricato dalla società ricorrente non possieda il requisito del servizio di progettazione" nella categoria richiesta dal bando di gara. La sospensiva non sarebbe motivata perché Sana "non ha soltanto dimenticato di indicare il nominativo del responsabile opere arredi, forniture e aree esterne pertinenziali, ma appare carente di un requisito di ordine speciale". Il collegio ha comunque calendarizzato l’udienza di discussione al 19 luglio.