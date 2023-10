Pietre d’inciampo dedicate a nove deportati nei lager

Nove spezzini deportati nei campi di sterminio nazisti saranno ricordati dalla città con altrettante ’pietre d’inciampo’, come stabilito dalla giunta comunale su proposta dell’assessore Maria Grazia Frijia. Il provvedimento segue l’adesione a lulglio del Comune al progetto “Pietre d’Inciampo”, proposto dall’associazione Aned di Spezia, che consiste nella posa blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone con informazioni essenziali sulla vittima di deportazione, davanti alle loro ultime abitazioni o in altri luoghi significativi. Le pietre saranno dedicate alla memoria delle seguenti vittime di deportazione: Fernando Beconcini, Agostino Virdis, Giotto Peschiera, Vitruvio Ricciardi, Elvira Finzi, Dario Derchi, Righetti Umberto Alfonso, Alfredo Paganini, Amelia Giardini Paganini. "Con le “pietre d’inciampo”, che andremo a posizionare in città, l’Amministrazione intende lasciare un segno concreto per onorare le vittime spezzine del nazifascismo e preservare la memoria storica" dice il sindaco Pierluigi Peracchini.