Piccoli mecenati per veri talenti Apre Tubocubo, la casa degli artisti E Siccità di Cossu rompe il ghiaccio

Un piccolo studio, messo a disposizione da un amico e mecenate dietro al Camec, per dare vita ad un nuovo progetto, maturato con lentezza in attesa di condizioni favorevoli finalmente arrivate. Se diventerà una galleria, non è dato sapere, ma l’idea è di dare ai giovani artisti sulla rampa di lancio, che si siano già affacciati sul mercato nazionale e internazionale, un luogo in cui poter esporre le proprie opere e farsi conoscere ulteriormente. In via Carpenino 6 alla Spezia apre i battenti Tubocubo, il progetto del musicista, artista ed insegnante Roberto Pelosi. "Mi piacerebbe – spiega – sfruttare i contatti e i rapporti artistici che nel corso degli anni ho intessuto grazie all’attività portata avanti col mio progetto Groter Walpius. Vorrei che il pubblico capisse che c’è stato un momento in cui anche Lucio Fontana era ’comprabile’. La frase più ricorrente quando si citano certi nomi è "averlo saputo prima!". Chissà magari da Tubocubo passeranno dei futuri Boetti o Burri. Difficile. Ma sarebbe bello!".

Non solo spezzini, ma anche in arrivo da fuori, per trascorrere qualche giorno in città e conoscere appassionati e collezionisti. "Nel breve termine – continua l’ideatore – gli eventi di Tubocubo si svolgeranno in questo modo: gli artisti verranno ospitati a casa mia qui in città per il tempo che vorranno, vedranno i collezionisti in un happening, un evento di un solo giorno dove al centro della scena saranno una o comunque pochissime opere, ma dove l’aspetto più importante sarà quello dell’incontro, della condivisione. Il tutto condito da un piccolo catalogo, che al proprio interno vedrà sempre la presenza di un testo scritto da importanti critici o artisti". Sarà lo spezzino Manuel Cossu, sempre più lanciato sulla scena nazionale – e non solo – il primo ospite: il 29 aprile, romperà il ghiaccio con un evento intitolato ’Siccità’. Conosciutissimo e apprezzato sulla scena punk per essere il batterista della band The Manges, ma anche per impreziosire con la sua arte merchandising e manifesti della Skaletta, ha fatto del suo linguaggio scarno, un marchio di fabbrica che lo ha portato fino al Ramones Museum di Berlino. Il testo che accompagnerà l’opera sarà opera di una penna molto conosciuta, quella di Luca Arnaudo. Dopo Cossu, già previsti altri tre incontri.

Chiara Tenca