Picchiata e tenuta segregata in casa In carcere il compagno aguzzino

I carabinieri l’hanno trovata piena di lividi e tagli provocati dalle botte e dai continui maltrattamenti che il compagno le riservava tutti i giorni. Sembrava una bella storia quella iniziata qualche mese tra i due trentenni, italiani, che avevano deciso di andare a vivere insieme alla periferia della città. Ma la convivenza si è rivelata un inferno per la ragazza di 30 anni che è stata presa a botte dal compagno con una violenza inaudita che l’ha segnata in tutto il corpo. Oltre alle botte la donna era praticamente segregata in casa e l’assurda situazione stava andando avanti dallo scorso aprile. L’uomo è stato arrestato dopo la denuncia per maltrattamenti presentata dalla compagna. A mettere in azione i carabinieri della compagnia di Sarzana è stata però la madre della ragazza che era stata avvisata della situazione e dei maltrattamenti che era costretta a subire. La donna ha quindi chiesto aiuto ai militari che si sono immediatamente presentati all’abitazione trovando la giovane in condizioni fisiche e psicologiche particolarmente provate. I militari diretti dal capitano Luca Panfilo hanno raccolto tutti gli elementi per ricostruire il quadro indiziario informando la Procura e richiedendo l’emissione di una misura restrittiva a carico del compagno. Nell’attesa la donna è stata accompagnata in una struttura protetta. L’autorità giudiziaria ha emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno eseguito, provvedendo ad accompagnare l’arrestato in carcere a Spezia.

Sempre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sarzana durante un servizio di controllo hanno arrestato un 22enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’odine. I militari lo hanno notato in località Tavolara, al confine tra i territori di Sarzana e Castelnuovo Magra, sottoponendolo a perquisizione. Aveva addosso trenta grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento di dosi di stupefacente. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e ieri mattina è comparso in Tribunale a Spezia per il rito direttissimo. Nel corso dell’udienza il giudice, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a otto mesi di reclusione e gli ha applicato il divieto di dimora in Provincia della Spezia.

Massimo Merluzzi