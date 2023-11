Sarzana, aggredisce i clienti di un bar. Poi picchia anche i poliziotti

Sarzana, 18 novembre 2023 – La serata movimentata si è conclusa nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia dove il giovane nigeriano è stato tenuto in osservazione dopo aver prima aggredito e minacciato alcuni clienti del bar quindi i poliziotti intervenuti per riportare la calma e evitare situazioni ancor più pericolose.

Il fuoriprogramma ha agitato la zona della stazione ferroviaria di Sarzana, illuminata l’altra sera dai lampeggianti delle volanti della polizia, Pubblica Assistenza e 118 intervenuto a supporto dei soccorritori con il medico e infermiere.

Il nigeriano si è presentato al bar della stazione visibilmente alterato e con una bottiglia, ormai vuota, di super alcolico in mano. Ha così iniziato a importunare gli avventori del bar e le persone che stazionavano all’esterno della stazione creando un clima di forte tensione e paura. I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polfer ma la reazione dell’extracomunitario è stata particolarmente violenta scagliandosi contro i poliziotti colpendoli con alcuni calci e anche una testata.

A sostegno dei colleghi è arrivata la volante del commissariato di Sarzana ma gli agenti hanno faticato non poco per immobilizzare l’uomo che continuava a urlare frasi sconnesse, minacciando gli operatori e il personale di soccorso. Il tutto sotto gli occhi dei pendolari in arrivo dai binari e qualche curioso attratto dalle grida.

Soltanto dopo l’intervento del personale medico del 118 il giovane si è calmato ed è stato così possibile farlo salire a bordo dell’autoambulanza per accompagnarlo all’ospedale di Spezia dove ha trascorso la notte nel reparto di psichiatria.

Anche l’agente colpito nel tentativo di immobilizzarlo ha comunque continuato ad aiutare i colleghi pur visibilmente dolorante dal calcio ricevuto. Adesso la polizia valuterà la posizione dell’extracomunitario.

m.m.