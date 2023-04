Piazza San Giorgio, in mezzo alla rotatoria spunta olivo secolare

Dopo tante polemiche è spuntato l’ulivo, auspicio di pace e di completamento dei lavori. In piazza San Giorgio infatti l’altra mattina è stato posizionato al centro della rotatoria un ulivo secolare. La pianta è stata trasportata in città da un vivaio della zona e messa a dimora nel cerchio spartitraffico che a questo punto dovrebbe aver abbandonato l’idea iniziale presentata di riportare la riproduzione del rosone in mostra nella Cattedrale di Santa Maria. L’albero verrà adeguatamente ricoperto di terriccio e a quanto pare non dovrebbe risentire della collocazione non proprio tipica della tipologia. In questi giorni di ripresa dei lavori sono stati rivisti alcuni dettagli già realizzati, ieri è stato posizionato un dosso rallentatore in via Brigata Muccini anche se ancora non è del tutto chiaro come dovranno comportarsi gli automobilisti che, una volta entrati in piazza San Giorgio si troveranno improvvisamente il segnale rosso di divieto di accesso alla Ztl considerato che la via di fuga verso il chiosco dello Iat è stata chiusa con due fittoni.