Piano sanitario, polemiche infinite: "Pochi 400 posti letto al Felettino"

Il consigliere comunale di Fce-AvantInsieme-+Europa Franco Vaira interviene sul nuovo piano sociosanitario. "Purtroppo la verità viene finalmente a galla: avremo un nuovo ospedale del Felettino con soli 400 posti letto e il San Bartolomeo sarà definitivamente ridimensionato: nonostante il tentativo di nascondere la verità da parte della giunta regionale, nel piano appena approvato è scritto che quest’ultimo diventerà un "presidio ospedaliero di base e sarà sede di un ospedale di comunità". Si tratta di strutture dotate di sede di pronto soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale, dotate di letti di "osservazione a breve intensità": in tale prospettiva, è difficile prevedere che il San Bartolomeo continuerà ad avere i 161 posti letto originariamente previsti". L’allarme riguarda anche il Sant’Andrea della Spezia.

"Presidio di primo livello ad elevata complessità assistenziale", rischia di perdere quelle specialità presenti solo negli ospedali di secondo livello, come cardiologia con emodinamica interventistica, chirurgia vascolare e chirurgia toracica". Vaira ribadisce come le sue denunce dei mesi scorsi si rivelino fondate e attacca il piano e il presidente della Regione Toti, rinnovando le accuse del presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri Salvatore Barbagallo lanciate dalle nostre colonne nei giorni scorsi. "Si riducono i posti letto degli ospedali spezzini, calati dai 518 del 219 agli attuali 433". E, riguardo al nuovo Felettino, segnala un dubbio. "Nel piano si dice infatti che diverrà "Ospedale di riferimento per l’area ottimale del Levante Ligure per l’attività ad elevata complessità". Peccato che questa definizione non esista in nessuna delle normative di programmazione". Esprime, inoltre, timore sui "continui affidamenti ai privati di pezzi di sanità pubblica e di un maldestro tentativo di salvare la sanità genovese tagliando in periferia", oltre che su "nuove fughe sanitarie verso altre città, fuori dai confini regionali" e che la Asl spezzina "continuerà ad essere poco attrattiva per i medici e altre figure professionali sanitarie e continuerà a perdere specialisti, soprattutto ospedalieri".

