Piano integrato di Parco Chiusi. Ora si va verso l’adozione

Sarzana, 17 luglio 2023 – Il nuovo piano integrato di Parco inizia a predere forma per arrivare alla forma definitiva entro l’autunno. Il cammino di approvazione avviato a marzo dall’ente Parco di Montemarcello Magra Vara con il forum, convocato in sala del consiglio comunale a Sarzana alla presenza delle istituzioni e associazioni, per riuscire a dare un ordine anche all’attività imprenditoriale attiva all’interno dell’area protetta domani muoverà un ulteriore passo avanti avviando la fase definita di "scoping". Infatti martedì l’ente Parco di Montemarcello Magra Vara, diretto da Federico Marenco aprirà la Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Saranno presentati al consiglio del Parco, presieduto da Eleonora Landini, tutti gli studi eseguiti e ritenuti propedeutici all’adozione del piano integrato da parte dell’architetto Giorgio Baldizzone, coordinatore del Piano di Parco, Fabio Giacomazzi, ecologo, coordinatore dei Piani di Gestione (PdG) delle Zone Speciali di Conservazione coordinati dall’architetto Nicoletta Giangarè responsabile unico del procedimento per conto di Regione Liguria.

L’atteso piano di Parco dovrà integrarsi con le zone interessate ritenute a alto valore naturalistico che peraltro fanno parte anche della rete europea Natura 2000. Proprio per questa particolarità nel corso di questi mesi sono stati condotti appositi monitoraggi, analisi e studi ecologici effettuati da un gruppo di lavoro composto da oltre quindici professionisti, in modo che le possibili scelte adottate siano basate su elementi tecnici oggettivi. Il piano di Parco dovrà essere approvato prima dell’adozione prevista per il mese di ottobre. Diventerà esecutivo dopo la valutazione finale che spetta a Regione Liguria. Il via libera dell’ente regionale doterà finalmente il territorio all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara di questo importante strumento di tutela naturalistica e di sviluppo socio economico. Intanto però si apre la fase preliminare che prevede l’approvazione degli studi consistenti nella relazione illustrativa e nella relazione ambientale inviate alla Regione Liguria. Successivamente verranno sottoposti all’attenzione di tutti gli enti con competenze ambientali e urbanistiche convocati in una conferenza dei servizi per esprimere pareri, fornire ulteriori indicazioni e eventualmente richieste di approfondimento.