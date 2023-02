Piano d’azione tra uomo e ambiente

Tutela dell’ambiente lavorando sulla cultura della sostenibilità e della resilienza, coinvolgendo le giovani generazioni e le comunità locali in un progetto condiviso. E’ questo il senso della "mission" che caratterizza la rete formata da enti, associazioni, privati cresciuta intorno al Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano che coordina la Riserva di Biosfera Unesco "Man and Biosphere".

Un tema che sarà affrontato domani, martedì, al centro eventi dello Spazio Made di via Morucciola a Luni nell’assemblea territoriale che coinvolge le varie comunità inserite nella riserva per poi arrivare alla seduta plenaria conclusiva. Il Comune di Luni è l’unico territorio ligure ammesso, dall’estate 2021, nel progetto che coinvolge 80 Comuni, 3 Regioni, 6 Province, per un totale di 498 mila 613 ettari. Il programma si apre domatina alle 9.15 con il saluto del sindaco Alessandro Silvestri, dell’assessore regionale alle infrastrutture e ambiente ligure Giacomo Raul Giampedrone e Fausto Giovanelli presidente del Parco Nazionale e coordinatore della Mab Unesco. A seguire la presentazione dei progetti scolastici realizzati dagli alunni della scuola primaria di Luni da parte della docente Valentina Zambelli e della collega Francesca Vettori collaboratrice della dirigente scolastica dell’istituto superiore Pacinotti-Belmesseri. Dalle 11 inizieranno gli interventi degli amministratori Gianluigi Giannetti sindaco di Fivizzano e presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana e dell’Ambito Turistico Lunigiana, Barbara Moretti assessore del Comune di Luni, Matteo Mastrini sindaco di Tresana, Marco Casarino segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, Alessandro Tortelli presidente Centro Studi Turistici Firenze, Giorgio Tazzara azienda agricola Monastero Frati Bianchi, Roberto Galassi presidente Gal Luigiana, Barbara Maffei imprenditrice turistica, Marco Pinelli sindaco di Podenzana, Annalisa Folloni sindaca di Filattiera, Claudio Novoa sindaco di Mulazzo, Daniele Lombardi agronomo, Giacomo Devoto chef Officine del Cibo Sarzana e Locanda dei banchieri di Fosdinovo, Andrea Marcesini produttore vinicolo e presidente del Consorzio Colli di Luni Colline di Levanto e Igt Liguria di Levante. L’evento è naturalmente aperto a tutti

Massimo Merluzzi