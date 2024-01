Piano antenne presentazione

Appuntamento domani alle ore 10 nella sala del consiglio comunale di Palazzo Roderio, a Sarzana, per la presentazione del piano antenne a cura del professor lo stesso professor Gianfranco Cellai dell’Università di Firenze, al quale era stato commissionato dal Comune lo studio preliminare di fattibilità. L’assessore all’ambiente e alle attività produttive Luca Ponzanelli spiega: "Presentiamo un piano che era tanto atteso e per questo siamo soddisfatti. E soprattutto lo portiamo sotto forma di una proposta da sottoporre alla cittadinanza e a tutti i soggetti interessati, che potranno dare il loro contributo. Ritengo molto importante il processo partecipativo, purchè avvenga su una base di chiarezza e onestà intellettuale reciproca. In questo potranno esserci d’aiuto gli esperti che hanno predisposto il progetto, così che si faccia chiarezza sul tema, una volta per tutte". La presa d’atto della proposta di valutazione del piano di organizzazione degli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile era stata approvata dalla giunta a quattro giorni dalle elezioni, l’11 maggio scorso.