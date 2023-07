Pianazze, sale la protesta dei residenti: “Aria irrespirabile. E il comune fa finta di niente"

Vezzano, 1 luglio 2023 – ”Facciano da noi le sfilate di moda, come mai nessun evento viene organizzato nel nostro quartiere? Sanno che l’aria è irrespirabile?". E’ quanto hanno commentato gli organizzatori della passeggiata ecologica del comitato "Le Pianazze nel cuore" avvenuta giovedì sera, con un gran numero di persone a manifestare pacificamente perché sia risolta una volta per tutte la difficile convivenza con l’insediamento industriale limitrofo alle loro case. Assenti però i rappresentanti del Comune, il gruppo organizzatore ha ironizzato in merito: "L ‘amministrazione ha perso un occasione, ha organizzato una sfilata di moda nel centro storico di Arcola e visto che anche la strada delle Pianazze nello stesso giorno della manifestazione è stata tirata a lucido, poteva spostare la location dell’evento, del resto recentemente anche i grandi stilisti organizzano le sfilate in aree industriali". Il comitato, portavoce Giuseppe Mori, non ha gradito l’assenza di rappresentanti della maggioranza, presente invece il consigliere di Cambiamo con Toti Gino Pavero e Paolo Ugolini, consigliere regionale del M5S. Hanno partecipato in molti nel percorso della zona industriale che si mescola a quella residenziale, anziani giovani e bambini del quartiere con striscioni e cartelli . "E’ stata una bella giornata di partecipazione – ha commentato Mori – giornata in cui si è verificato anche un miracolo. La strada che porta agli insediamenti è stata pulita. Faremo una passeggiata ecologica alla settimana! Assordante il silenzio degli amministratori del comune di Arcola"