I problemi delle Pianazze, la sindaca: "Abbiamo fatto il possibile. E continuiamo a lavorare"

Arcola (Spezia), 26 aprile 2023 – Sul tema Pianazze non c’è stato immobilismo, l’intenzione dell’amministrazione comunale è di organizzare addirittura un presidio istituzionale. Lo dichiara la sindaca Monica Paganini, rispondendo al comitato ’Le Pianazze nel cuore’: "La situazione del quartiere non è mai stata sottovalutata dall’amministrazione che si è fatta carico di sollecitare in moltissime e ripetute occasioni l’intervento dei responsabili delle autorizzazioni operative e dei controlli sull’impianto". Il problema è la difficile convivenza tra parte residenziale e parte industriale del quartiere, in particolare con un’azienda che tratta rifiuti. Gli abitanti avevano chiesto un aggiornamento proprio sulle possibilità di miglioramento delle condizioni di vivibilità. "Abbiamo fatto numerosi tentativi per mitigare il problema del traffico dei mezzi di scarico rifiuti – spiega Paganini –. Abbiamo ricercato la disponibilità della proprietà a intervenire con i semafori intelligenti e con barriere antirumore. Piante ad alto fusto che erano state tagliate sono state riposizionate a protezione di alcune abitazioni. Abbiamo richiesto maggiori controlli sulle emissioni odorigene e acustiche. Abbiamo registrato la disponibilità della proprietà sul progetto di un nuovo impianto al coperto perché il sito è nelle condizioni più estreme lavorando sempre all’aperto".

La sindaca Paganini ci tiene a ribadire che il Comune non è rimasto inattivo ed è sempre stato sensibile al problema: "Siamo talmente vicini allo stress degli abitanti da ricercare anche soluzioni che prevedono la possibilità di delocalizzare l’impianto stesso. Non è una strada facile per un’istituzione, ma continuiamo a lavorarci. Lo abbiamo anche accennato al comitato in una delle ultime riunioni". Di fronte all’esasperazione della popolazione l’amministrazione comunale vuole restare in prima linea a denunciare la difficoltà di considerare compatibile un impianto di quella portata con un quartiere abitato e annuncia che ci saranno incontri con la popolazione, da fare a breve.

“Siamo sempre stati dalla parte della comunità denunciando i disagi: di fronte alla proprietà, di fronte alla Provincia che rilascia l’autorizzazione ambientale, di fronte ad Asl, di fronte ad Arpal. Abbiamo scritto e convocato incontri ufficiali. Siamo convinti che quelle istituzioni si debbano attivare nel cercare una soluzione di compatibilità. Occorre però anche essere consapevoli che per definire una volta per tutte il problema dei rifiuti, dalle periferie al centro, ci vuole il coraggio di scelte politiche innovative, non solo economicamente sostenibili per qualcuno, e comportamenti corretti da parte di tutti: produrre sempre meno plastica di imballaggio e materiali inquinanti, riutilizzare oggetti il massimo possibile, non sprecare, imparare a differenziare in modo corretto e investire sui materiali riciclati, Stiamo ragionando di organizzare un presidio istituzionale per attrarre l’l’attenzione di tutte le istituzioni sovracomunali alle quali fanno capo le scelte, le autorizzazioni e i controlli su impianti di questa portata".