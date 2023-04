Pesca di beneficenza per la festa di Cerri

Il borgo di Cerri celebrerà a luglio i 300 anni dalla nascita della Parrocchia di Sant’Anna, inaugurata il 23 luglio del 1723. Per festeggiare la comunità di Cerri, ha organizzato quattro 4 di festa, dal 23 al 26 luglio. Per avere un sostegno economico, le donne di Cerri hanno organizzato una pesca di beneficenza nell’oratorio di Sant’ Antonio, iniziata il 16 aprile che proseguirà tutti i giorni festivi dalle 16.30: sono sono state realizzate scatole di carta creative per la raccolta fondi destinati per la manifestazione. Questi i commercianti che hanno aderito all’iniziativa "dandoci la possibilità – dicono gli organizzatori di mettere queste scatole nelle loro attività, ringraziamo loro e tutti i clienti che gentilmente hanno fatto le donazioni":

Milos L’orto bel parco, Romito; Panificio La rotatoria Romito; Tabaccheria Storti Romito; Pizzeria Da Mario, Romito; Bar centrale, Romito; Gelateria La rana golosa San Terenzo